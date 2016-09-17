Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос по «делу майдана»

Президент Украины Петр Порошенко планирует дать показания в деле о событиях на главной киевской площади - майдане Незалежности - в 2013-2014 гг. после возвращения украинского лидера из США. Об этом сообщил в субботу, 17 сентября, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Мы вызвали президента на допрос. Сразу же после его возвращения из командировки в ООН мы договорились о встрече со следователями», - сказал генпрокурор в Киеве в кулуарах 13-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

18-21 сентября президент Украины поедет в Соединенные Штаты, где выступит на Генассамблее ООН и в Совете безопасности ООН, отмечает «Интерфакс».

Площадь Независимости (майдан Незалежности) была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 г., сразу после заявления главы правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Впоследствии майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают причастность к убийствам, напоминает «РИА Новости».