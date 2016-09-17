Путин может встретиться с Обамой на саммите АТЭС в Перу

Президент России Владимир Путин в ноябре планирует посетить саммит АТЭС в Перу, сообщил его помощник Юрий Ушаков. Он не исключил, что во время поездки Путин может встретиться с президентом США Бараком Обамой. «Насколько мы понимаем, Обама приедет в качестве одной из прощальных поездок, чтобы попрощаться с международными лидерами», – сказал Ушаков.

При этом он отметил, что встреча заранее не планируется. «Договоренности достигаются уже тогда, когда делегации прибывают на место проведения той или иной международной встречи. Происходит личный контакт в кулуарах между президентами, и если есть желание двух сторон, то мы договариваемся уже и проводим эту встречу», – пояснил помощник президента.

Кроме того, по словам Ушакова, Путин совершит однодневный визит во Францию в середине октября, а на середину декабря планируется визит в Японию.