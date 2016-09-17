Самопровозглашенные ЛНР и ДНР готовы к обмену пленными с Украиной по формуле «всех на всех»

Руководитель рабочей группы по обмену военнопленными самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева и омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявили журналистам, что республики готовы к обмену военнопленными с Украиной по формуле «всех на всех».

«Сегодня мы видим вместо того, чтобы выполнить 6-й пункт (Минских соглашений) и сделать обмен всех на всех, опять идут обмены малым количеством. Руководство республики (ДНР) против малых обменов, мы настаиваем на полном выполнении 5-го, 6-го пунктов. Закон об амнистии украинская сторона вообще не хочет принимать…», - заявила Морозова. Она подчеркнула, что данный вопрос заблокирован только по вине украинской стороны.

«Одно политическое решение способно за три дня освободить всех», - подчеркнула омбудсмен ДНР.

Руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева подтвердила, что ЛНР также настаивает на обменах по этой формуле.

«Людей нужно освобождать, за людей нужно бороться, чем мы сейчас и занимаемся», - заявила Кобцева.