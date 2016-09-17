Один человек погиб, шестеро ранены в результате стрельбы в Орландо

Один человек погиб, шестеро ранены в результате стрельбы в американском штате Флорида, сообщает местный телеканал WFTV.

Инцидент произошел в городе Орландо. На улице перед бильярдной, закрывавшейся на ночь, находились около 200 человек. Звонок о стрельбе на близлежащей парковке поступил правоохранителям примерно в 03.30 в субботу (около 10.30 мск).

По информации полиции, неизвестный стрелял из автомобиля и позже скрылся с места происшествия.

Движение по ближайшим улицам перекрыто. Полиция начала расследование происшествия. Информации о мотивах злоумышленников, их числе и личностях пока не поступало.