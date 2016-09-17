Патрульный самолет ВМС США приблизился к российской авиабазе Хмеймим

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в субботу совершил очередной подлет к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их данным, самолет утром вылетел с авиабазы на Сицилии, в течение часа летал близ побережья Сирии в районе российской авиабазы и Тартуса, а также над морской акваторией, где, предположительно, находятся боевые корабли постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В последнее время американские разведывательные самолеты стали регулярно подлетать к российским рубежам на Черном море, в частности, к побережью Крыма, а также к российским базам в Сирии и районам дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье.