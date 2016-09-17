МИД Украины выступил против председательства России в СНГ

Украинский МИД сделал в субботу заявление, в котором выступил против перехода к России председательства в СНГ в 2017 г.

Как сообщалось, накануне участники саммита Содружества в Бишкеке приняли решение о переходе председательства к России в связи с тем, что Молдавия отказалась от председательства в этой организации в 2017 г.

«Украина выступает категорически против председательства в СНГ Российской Федерации», - говорится в заявлении украинского МИД.

По мнению МИД Украины, Россия не может председательствовать в СНГ до полного восстановления Украиной суверенитета над «временно оккупированными территориями» АРК и Севастополя и до полного выполнения Россией Минских соглашений.

Президент России Владимир Путин на саммите в свою очередь подчеркнул, что Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории. Это действие, по словам российского лидера, находится в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, соответствующими решениями судов ООН по аналогичным вопросам, которые есть в практике международного суда ООН.