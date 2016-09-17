Самодельная бомба взорвалась перед стартом марафона в Нью-Джерси

Самодельное устройство взорвалось в штате Нью-Джерси перед массовым забегом, пострадавших нет, сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По его данным, устройство, сделанное из железной трубки, взорвалось в мусорном баке около 09:30 по местному времени (16:30 мск). При этом благотворительный забег на 5 км, в котором должны были участвовать около 5000 человек, был запланирован на 9 утра, но задержался из-за проблем с регистрацией. Забег отменили после взрыва.

Полиция Нью-Джерси расследует инцидент. Сообщается, что поблизости от места проведения гонки найден еще один подозрительный пакет. На месте происшествия работают взрывотехники, ФБР и представители министерства внутренней безопасности, уточняет телеканал.