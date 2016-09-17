Кандидата от «Парнаса» оштрафовали за использование в агитации изображений Путина

Московского кандидата в депутаты Госдумы от «Парнаса» Николая Ляскина оштрафовали на 1000 руб. за использование в агитации изображений президента, высокопоставленных госслужащих и политиков. Об этом сообщил сам Ляскин в Twitter. Его признали виновным в правонарушении по ч. 1 ст. 5.12 КоАП (изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением требований, установленных законодательством о выборах).

Избирком Бабушкинского округа Москвы 15 сентября потребовал запретить и изъять агитационные листовки Ляскина из-за использования нарисованных изображений политиков – Владимира Путина, Аркадия Ротенберга, Сергея Шойгу, Игоря Шувалова и др. Избирком вынес решение о запрете листовок и попросил Генпрокуратуру лишить Ляскина неприкосновенности, чтобы можно было передать дело в суд.