Комиссия не получала данных о следах тротила на обломках А320 Egypt Air

Комиссия по расследованию крушения самолета Airbus А320 авиакомпании EgyptAir, упавшего в мае в Средиземное море, не подтвердила информацию о том, что на обломках обнаружены следы тротила. Об этом сообщает египетское издание «Аль-Яум ас-Сабиа» со ссылкой на заявлении представителя министерства гражданской авиации страны Басема Сами. По его словам, комиссии ничего неизвестно о взрывчатых веществах на обломках.

Ранее французские СМИ сообщили, что эксперты из Института криминальных исследований Франции нашли следы тротила на обломках лайнера EgyptAir. При этом отмечалось, что говорить о версии теракта пока преждевременно – подозрительные вещества могли оказаться на обломках аппарата после контакта с пластиковыми мешками, которые использовались для их поднятия на поверхность с морского дна.