В результате взрыва в Нью-Йорке пострадали 29 человек

В результате мощного взрыва, произошедшего в ночь субботы в нижней части Манхеттена - районе Челси, пострадали по меньшей мере 29 человек, сообщает The New York Times. Власти полагают, что взрыв был вызван самодельной бомбой, полиция также нашла второе взрывное устройство в четырех кварталах от места происшествия.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал взрыв «преднамеренным действием», но отметил, что это не террористический акт. В то же время, он уточнил, что власти только начали расследование. «Какой бы ни была причина, жителей Нью-Йорка не запугать», - подчеркнул он.

Выступая на пресс-конференции, мэр Нью-Йорка сообщил, что травмы пострадавших «значительные», но на данный момент ни одна из них не является опасной для жизни.