Вячеслав Битаров избран главой Северной Осетии

Парламент Северной Осетии избрал Вячеслава Битарова главой республики, сообщает ТАСС.

В конце августа президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Республики Северная Осетия - Алания трех кандидатов для избрания на должность главы республики: зампредседателя парламента Северной Осетии Гария Кучиева, председателя комитета парламента республики по науке, образованию, культуре и информационной политике Елену Князеву, а также временно исполняющего обязанности главы республики Вячеслава Битарова.

Всего за три кандидатуры, предложенные Путиным, голосовал 61 человек из 70 депутатов. За Битарова было отдано 56 голосов. Кучиев получил три голоса, Князева - ни одного. Официальное вступление в должность Битарова также назначено на воскресенье, передает «Интерфакс».

Битаров в 1991-1996 гг. занимал должность главы крестьянско-фермерского хозяйства «Фат». В 1996-2010 гг. и в 2012-2015 гг. - гендиректор ООО «ГК «Пивоваренный дом «Бавария». В 2010-2012 гг. занимал пост председателя комитета парламента Северной Осетии по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам. С июня 2012 г. - зампредседателя парламента республики. До назначения на должность врио главы Северной Осетии Битаров был председателем правительства Северной Осетии с сентября прошлого года. С 29 февраля, после скоропостижной смерти действующего главы региона Тамерлана Агузарова, Битаров был назначен врио главы региона.