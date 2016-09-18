На Камчатке и Чукотке начался подсчет голосов

В Камчатском крае и Чукотском автономном округе завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы, избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (11.00 мск). Начался подсчет голосов.

В общей сложности в выборах на территориях этих двух субъектов приняли участие более 100 000 человек. На территории ЧАО, по последним данным, приняли участие 59,35% избирателей, сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии Чукотского автономного округа Оксана Талызина.

В Камчатском крае, по последним данным, явка составила 34,42%, сообщила агентству председатель Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.