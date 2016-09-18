Вход в здание посольства России в Киеве разблокирован, один человек задержан

Полиция разблокировала вход в здание посольства России в Киеве, который ранее заблокировали три человека, передает корреспондент «РИА Новости» с места событий. По данным агентства, полицейские задержали одного человека, остальные двое, в том числе депутат Киевского городского совета от националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко, стали ломать ограждение здания посольства.

Ранее сообщалось, что три человека с большой собакой заблокировали вход на территорию посольства РФ, где проходит голосование на выборах в Госдуму России, и не пускали желавших проголосовать. Позже между мужчинами и полицейскими произошла потасовка: правоохранители попытались разблокировать вход в здание.