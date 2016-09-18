Массовый сбой произошел в работе КОИБов в Самарской области

В Самарской области произошел массовый сбой в работе комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), сообщил председатель облизбиркома Вадим Михеев.

По его словам, на начало голосования из 185 КОИБов дали сбой 87. По предварительным данным, это технический сбой, вызванный тем, что на КОИБах ранее не был завершен тестовый цикл, но точная причина выясняется, добавил Михеев.

«Участковые комиссии сработали оперативно, было организовано голосование в стационарные резервные ящики, поэтому избиратель этого [сбоя] не почувствовал, задержки в голосовании не было», - подчеркнул Михеев.

Уже к 9.40 местного времени 81 из 87 отказавших КОИБов вновь стали работать в штатном режиме.

По словам Михеева, жалоб на настоящий момент нет.