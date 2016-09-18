Угрожавший взрывом мужчина задержан на избирательном участке в Москве

Мужчина, угрожавший взрывом на избирательном участке в Москве, задержан, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как он написал в своем Twitter, «на 10-м избирательном участке быстро и профессионально задержали провокатора, угрожавшего взрывом». «Спасибо работникам полиции», - пишет Собянин.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах ранее сообщил, что полиция проверяет информацию об угрозе взрыва на избирательном участке № 10, расположенном в здании колледжа № 7 в Армянском переулке.

Как передает корреспондент «Интерфакса» из Общественного штаба по наблюдению за выборами в Госдуму в Москве, на изображении с видеокамер на избирательном участке № 10 в Армянском переулке, транслируемом в видеоцентре штаба, видно, что вход в помещение перекрыт для граждан.