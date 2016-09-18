Памфилова сообщила о возможных «вбросах» в Петербурге, Волгоградской области и Подмосковье

ЦИК России по выявленной ведомством информации передаст в ближайшее время в МВД России заявление с просьбой проверить информацию о возможных вбросах на трех избирательных участках – в Волгоградской области, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«В ближайшее время передадим вам (МВД России) наше заявление с просьбой проверить по Волгоградской области участок № 518, там возможны вбросы, по Московской области – участок № 1150 и по Санкт-Петербургу – участок № 2053», – сказала Памфилова в воскресенье в информационном центре ЦИК.