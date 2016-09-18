Путин назвал явку на выборах "не самой большой, но высокой"

Президент Владимир Путин считает, что явка на выборах в Единый день голосования, хотя была и не самой большой, но высокой.

«Люди проявили гражданскую позицию. Она заключается и в явке - она не самая большая из того, что мы видели в предыдущие избирательные кампании, но она высокая», - сказал Путин в штабе «Единой России» в Москве.

«Для "Единой России", конечно, важен результат, также как и для любой партии, результат хороший», - отметил он.

Он также, смеясь, добавил, что, когда смотрел по телевидению новости, в которых транслировали его призыв к населению прийти на избирательные участки и проголосовать, то подумал: «Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел».