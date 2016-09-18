«Родина», «Гражданская платформа» и Партия роста проходят в Думу по одномандатным округам

Непарламентские партии «Родина», «Гражданская платформа» и Партия роста проходят в Госдуму по одномандатным округам на момент подсчета 8,00% протоколов, получая по одному месту, свидетельствуют данные ЦИК.

Как передает корреспондент «Интерфакса» из ситуационного центра ЦИК, большинство мест по одномандатным округам получает «Единая Россия» - 85 из 97 мест. Еще пять мест получает ЛДПР, по два места - КПРФ и «Справедливая Россия», и по одному месту - «Родина», «Гражданская платформа» и Партия роста.

По данным экзитполов, в Госдуму проходят четыре партии: «Единая Россия», набравшая 44,5% голосов, ЛДПР (15,3%), КПРФ (14,9%) и «Справедливая Россия» (8,1%).