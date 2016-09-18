Правительство Северной Осетии ушло в отставку

Избранный в воскресенье глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отправил в отставку правительство республики, сообщается на сайте главы и правительства региона. В соответствии с законом нынешний кабинет министров продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава.

«Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров принял отставку правительства. Правительство сложило свои полномочия перед вновь назначенным главой», - говорится в сообщении.

Как сообщил ранее Битаров, новый состав правительства Северной Осетии будет сформирован в ближайшее время и не претерпит больших изменений.