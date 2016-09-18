Миронов: очевидно, что в третий раз мы становимся парламентской партией

«В целом выборы в Госдуму седьмого созыва состоялись, у "Справедливой России" нет оснований подвергать сомнению результаты в целом», - сказал лидер эсэров Сергей Миронов. «На Дальнем востоке у нас традиционно несильные позиции, как и на Урале, поэтому цифры еще подрастут. Конечно то, что единороссы после такого мощного социологического провала вдруг набирают - это заслуга исключительно президента. Хороший результат ЛДПР - в этом нет заслуги партии, это протестное голосование против всех. Мы неоднократно призывали вернуть ради этого графу "против всех". По словам Миронова, эсэры проводили свои экзит-полы и по ним данные совершенно другие. «У нас уверенное 2-3 место, поэтому под конец голосования цифры будут другими», - подытожил лидер эсэров.

«Уже очевидно, что в третий раз мы становимся парламентской партией. На сегодняшний момент результаты в целом не подвергаем сомнению. По одномандатникам уверенно идем на втором месте.

То, что мы видим низкую явку - это очень тревожно. Единороссам выгодна такая явка и в ее условиях получаются такие результаты. Избирательное законодательство требует пересмотра по итогам выборов - никакой досрочки, никаких открепительных быть не должно. Избирательная кампания прошла на порядок чище и лучше, но против эсеров в июле провели черную кампанию - 5 млн экземпляров составил тираж подложной газеты. Тем не менее, по оценке наших штабов, в двух третях регионов не видели нарушений.

По одномандатным округам от "Справедливой России" проходят Анатолий Аксаков, Валерий Гартунг, Елена Драпеко и Олег Нилов, заявил Миронов в штабе партии.