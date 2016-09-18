«Яблоко» в Москве набрала больше 11% голосов по данным экзитполов

Партия «Яблоко» набирает в Москве 11,7% голосов и занимает четвертое место, сообщает ТАСС со ссылкой на данные экзитпола ВЦИОМа. «Единая Россия» в Москве лидирует, однако ее результат в столице почти на 10% ниже, чем по стране. Партия «Яблоко» набирает более 11%, таким образом, партия занимает четвертое место. Ее опережают «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. По данным экзитполов ВЦИОМа, «Единая Россия» набрала в Москве 35,7% голосов, КПРФ — 14,2%, ЛДПР — 12,9%.

По данным ЦИК, по состоянию на 22.43 мск КПРФ (16.07%) почти догнала ЛДПР (16,77%). Единая Россия улучшила свой результат до 47.51%. «Яблоко» практически без изменений (1,34%) Коммунисты России (2.81%) приближаются к трехпроцентному барьеру.