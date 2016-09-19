Явлинский намерен участвовать в президентских выборах

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский на брифинге для журналистов отметил, что на сегодняшний день является кандидатом [на президентских выборах] от партии «Яблоко». «Такова моя обязанность теперь - быть кандидатом. Если партия выберет кого-то ещё, тогда посмотрите. Но на сегодняшний день позиция не меняется», - подытожил Явлинский.

В то же время политик добавил, что за время предвыборной кампании члены «Яблока» «сказали много важных вещей»: «Что война с Украиной - неприемлемая политика, что ситуация с Крымом не может оставаться такой, как сейчас, что политическая и экономическая система в России исчерпала себя и не имеет ресурсов. Система деградирует, спад экономики очевиден. Мир уходит вперёд, Россия ничего сделать не может. Страна оказалась в изоляции. Ей каждый может предъявлять претензии, назначать санкции. Мы считаем такую политику неприемлемой. Надо менять президента, правительство, Госдуму. Мирно, законно, конституционно. Но без этого нет пути вперёд». Если бы «Яблоко» имело фракцию в Госдуме это была бы другая страна, считает Явлинский.

Он также, как Касьянов, акцентировал внимание на явке: «Явка делается за счёт Чечни, Кабардино-Балкарии. Но если окажется, что явка в целом составила меньше половины населения - это позор, это доказывает что система в глухом тупике. Специальными методами сделали так чтобы явка была очень низкой». Алексеем Навальным велась кампания по снижению явки, «но ничего из-за этого мы не потеряли - посмотрите на результаты "Парнаса", там он весь и есть», сказал Явлинский.