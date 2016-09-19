В Госдуму проходят 7 партий по итогам обработки 48% бюллетеней

Количество партий, проходящих в Госдуму на выборах в Единый день голосования 18 сентября, сократилось с 9-ти до 7-ми за счет потери лидерства «Яблоком» и «Коммунистами России» в одномандатных округах по данным подсчета 48% голосов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИК.

Ранее ночью в ходе подсчета бюллетеней число партий, попадающих в Думу, увеличивалось до 9-ти. Среди них четыре парламентские - уверенно побеждающая по федеральному округу «Единая Россия», борющиеся за второе место ЛДПР и КПРФ и занимающая 4-е место «Справедливая Россия» - и пять непарламентских: «Родина», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Партия Роста» и «Яблоко». Каждая из этих партий лидировала в одном из одномандатных округов, претендуя на один мандат.

К 02:40 по московскому времени (48,10% голосов) «Яблоко» и «Коммунисты России» потеряли лидерство в одномандатных округах, в результате число партий, претендующих на депутатские мандаты, уменьшилось с 9-ти до 7-ми.