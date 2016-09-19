Нарышкин, Онищенко и Неверов побеждают в одномандатных округах

Экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин, помощник премьера Геннадий Онищенко и секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов побеждают в своих одномандатных избирательных округах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИК.

В Москве (округ N206, район Тушино) Онищенко обогнал своего ближайшего оппонента от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова более чем на 5%, набрав 25,31% по итогам подсчета 62,66% голосов.

Неверов в округе N175 в Смоленской области с большим отрывом получил большинство голосов (58,88%) по итогам подсчета 44,93% бюллетеней. Нарышкин, избирающийся по одномандатному округу N112 в Ленинградской области, также получил более половины голосов избирателей (52,47%) после подсчета 18% бюллетеней.