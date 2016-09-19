В России будет создано Министерство госбезопасности из ФСБ, ФСО и СВР – «Коммерсантъ»

До президентских выборов 2018 г. в России планируется создать Министерство госбезопасности (МГБ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Новое суперведомство будет создано на основе ФСБ, которому фактически возвращаются функции КГБ СССР. В его состав войдут Служба внешней разведки и большинство подразделений Федеральной службы охраны. При этом ФСО сохранится в виде Службы безопасности президента и получит под свой контроль спецсвязь и транспортное обслуживание высокопоставленных чиновников. МГБ также будет обеспечивать работу структур собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых ведомствах.

Новое министерство будет не только сопровождать и обеспечивать расследования уголовных дел, которые по их материалам возбуждают СКР и МВД, но и осуществлять процессуальный надзор. Занимавшееся этим до сих пор главное управление процессуального контроля СКР сейчас фактически ликвидировано. «Если раньше мы (оперативники ФСБ) осуществляли лишь сопровождение расследований, то теперь перед нами поставлена задача контролировать их ход с момента возбуждения уголовных дел до их передачи в суд»,— поясняет информированный источник издания в ФСБ. Также чекисты будут также проверять, насколько эффективно следователь использовал служебную информацию.

Следственное управление МГБ получит статус главка и сможет принимать в свое производство наиболее резонансные уголовные дела, которые сейчас по УПК ведут СКР и МВД, а также дела коррупионной направленности. Источники издания утверждают, что новая схема уже обкатывается. Так, уголовное дело в отношении вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) и его соратников, возбудило ФСБ, хотя соответствующая ст. 210 УК РФ не относится к ее подследственности.

Следственный комитет России может стать подразделением прокуратуры, откуда был выделен пять лет назад. Ожидается и уход с руководящих позиций создателя СКР Александра Бастрыкина. Ему, по словам собеседника издания, «дали понять, что в новой структуре он может рассчитывать лишь на почетную, но лишенную управленческих полномочий должность».

С 1 января 2017 г. в управление Генпрокуратуры превратится главная военная прокуратура России. Закон об этом был принят еще в 2014 г. Военные следствие и надзор перестанут финансироваться из бюджетов Минобороны, МВД и ФСБ.

В нескольких ведомствах подтверждают обсуждения варианта, при котором МЧС прекратит существование. Его службами, включая войска гражданской обороны, спасательные и чрезвычайные подразделения, частично усилят Минобороны, а Госпожнадзор отойдет в МВД.

Новой Думе предстоит принять и поправить целый ряд законопроектов, запускающих реформу. А государственным финансистам придется найти десятки миллиардов рублей на выплаты компенсаций сотрудникам, которые не захотят служить в новых структурах.