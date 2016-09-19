По итогам региональных выборов в Берлине правящая коалиция теряет большинство

На выборах в парламент Берлина, состоявшихся 18 сентября действующая коалиция социал-демократов и христианских демократов федерального канцлера Германии Ангелы Меркель теряет большинство. Как сообщает Deutsche Welle, на 130 депутатских мест претендовали 927 кандидатов из 21 партии. По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 21,6% голосов избирателей, Христианско-демократический союз (ХДС) - 17,6%, «Левые» - 15,6%, «зеленые» - 15,2%, АдГ - 14,2%, СвДП - 6,7%.

В предыдущем составе парламента Берлина были представлены СДПГ - 46 мест, ХДС -39, партия «Зеленых» - 29, партия «Левых» - 19, Пиратская партия - 15 и один беспартийный депутат. Судя по предварительным результатам, текущая правящая коалиция социал-демократов и христианских демократов распадается. В общей сложности в парламент проходят шесть партий, и теперь им придется искать новые варианты политических союзов.