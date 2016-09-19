ЕР, КПРФ и ЛДПР лидируют по итогам обработки 70% бюллетеней

По итогам обработки 70% избирательных бюллетеней «Единая Россия» лидирует по федеральному округу с результатом 54,03%, следует из предварительных результатов на сайте ЦИК. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,86%, ЛДПР на третьем с 13,57%. Также в Госдуму проходит «Справедливая Россия», набирающая 6,13% голосов.

По итогам обработки двух третей бюллетеней, ясно, что ни одна из участвующих в выборах непарламентских партий не преодолевает 5-процентный барьер по спискам. При этом партии «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста», на данный момент проходят в Госдуму по одномандатным округам и получают по одному месту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИК. Большинство мест по одномандатным округам (203) получает «Единая Россия». ЛДПР получает 5 места, КПРФ - 7, «Справедливая Россия» - 6.