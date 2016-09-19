ЦИК: Пока в Думу проходят только шесть партий

По итогам обработки 73,55% протоколов, число партий, которые проходят в Госдуму по одномандатным округам, сократилось до шести. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центризбирком. «Единая Россия» занимает первое место в 203 из 225 округов, КПРФ лидирует в семи, «Справедливая Россия» упрочила лидерство за счет дополнительного округа, лишив тем самым единственного кандидата-одномандатника «Партию Роста». В пяти округах лидирует ЛДПР, в одном - партия «Родина», в одном - «Гражданская платформа», а также один самовыдвиженец.

Ранее сообщалось, что по одномандатным округам в Думу могли пройти представители семи партий.

Таким образом, по одномандатным округам в Думу седьмого созыва могут пройти шесть политических партий, а не семь, как сообщалось ранее.

По итогам обработки 75,05% бюллетеней «Единая Россия» набирает 54,22% голосов, ЛДПР - 13,42%, КПРФ - 13,68%, «Справедливая Россия» - 6,16%, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные ЦИК.