На Манхэттене были заложены бомбы из скороварок с взрывчаткой, шрапнелью и мобильными телефонами

Две бомбы, заложенные на Манхэттене в минувшую субботу, были аналогично устроены и похожи на бомбы, взорвавшиеся на финише Бостонского марафона, заявили американские следователи. Как пишет The Wall Street Journal, оба устройства были сделаны из скороварок, начинены взрывчаткой и шрапнелью, в том числе шарикоподшипниками, и могли быть приведены в действие с помощью телефона-раскладушки и елочной гирлянды.

Одна из них взорвалась вечером вы субботу в районе Челси на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню, рядом со станцией метро, ресторанами и театрами. Пострадали 29 человек, многие из них получили ранения шрапнелью, в воскресенье всех пострадавших выписали из больницы. Второе было найдено невзорвавшимся в четырех кварталах от места взрыва, его изъяли, доставили в лабораторию и к утру воскресенья вскрыли. Оно направлено на исследование в ФБР. Следователи считают, что обе бомбы были сконструированы так, чтобы было как можно больше пострадавших и ущерба, пишет the New York Times. Издание добавляет, что исследованная бомба и фрагменты дали следствию ряд ключей, хотя пока никто не задержан.

Следствие установило личность человека, которого планируют допросить, но пока он не считается подозреваемым, сообщают обе газеты со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органов. По предположению WSJ, этот человек попал на записи камер видеонаблюдения, находящихся рядом с местами закладки обеих бомб.

Следствие также ищет возможные связи бомбистов с Манхэттена с людьми, которые устроили взрывы в субботу утром в Нью-Джерси. Окончательные выводы можно будет сделать после тщательного сравнения всех бомб. В Нью-Джерси взорвались три связанных между собой устройства, где взрывчатка была заложена в трубки. Их привел в действие механизм с телефоном-раскладушкой. Взрыв произошел перед началом благотворительного забега, мероприятие отменили.

Версия теракта не исключается, но мотив подозреваемых не установлен. Пока мэр Нью-Йорка Билл де Блейсио осторожно сформулировал, что, по словам следователей, это был намеренный акт.

В понедельник в Нью-Йорке начнется заседание Генассамблеи ООН. В городе к патрулированию подключены дополнительные 1000 полицейских.