Кадыров пока набирает 97% на выборах главы Чечни

Врио главы Чечни Рамзан Кадыров набирает на выборах руководителя регионов 97,05% голосов после обработки 15,16% протоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома. Кандидат от Партии роста, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чечне Идрис Усманов набирает 1,47%, кандидат от КПРФ, председатель Общественной палаты республики Гаирсолт Батаев - 0,87% и лидер регионального отделения «Справедливой России» Султан Денильханов - 0,54%.