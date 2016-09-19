Швеция отмечает рост военной угрозы со стороны России – Dagens nyheter

В Швеции отмечают рост угрозы со стороны России, пишет шведская газета Dagens nyheter со ссылкой на источники, близкие к разведке и военному планированию. В чем именно заключается угроза, не уточняется. Говорится только, что ее характер и содержание считаются совершенно секретными и касаются национальной безопасности.

Также отмечается, что об угрозе стало известно из разведданных. По сведениям издания, власти страны приняли решение в ускоренном порядке разместить военную часть на острове Готланд в Балтийском море. В министерстве обороны страны газете отказались прокомментировать информацию.