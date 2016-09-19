На железнодорожной станции в Нью-Джерси произошел взрыв

В районе железнодорожной станции в американском штате Нью-Джерси произошел взрыв, передает портал NJ.com. Ранее сообщалось, что на станции был обнаружен подозрительный предмет. По предварительным данным, взрыв был контролируемым. Данных о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают сотрудники ФБР.

Напомним, в субботу вечером в Нью-Джерси взорвалась самодельная бомба на старте благотворительного забега. В результате инцидента никто не пострадал. Через некоторое время полиция обнаружила второе взрывное устройство.