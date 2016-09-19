WADA не планирует проводить расследования по проблемам допинга в других странах

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена пока не планирует проводить расследования по проблемам допинга в других странах, но готова это сделать, если в организацию поступит соответствующий запрос. Об этом Макларен сообщил ТАСС.

«Никто меня не просил сделать расследования аналогичные тому, что проводится в отношении России, по другим странам, - сказал он. - Но если мне поступит такое предложение, я рассмотрю его. Однако в настоящий момент я рассуждаю чисто теоретически, поскольку занят расследованием ситуации с допингом в России».

Макларен также рассказал ТАСС, что расследование обвинений о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх - 2014 в Сочи завершится в 2016 г. «Точную дату не назову, но расследование будет завершено в 2016 г.», - сказал Макларен. Ранее сообщалось, что расследование будет завершено в сентябре-октябре 2016 г.

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 г. в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 г., всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Это расследование стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также всей паралимпийской сборной России к Играм 2016 г.