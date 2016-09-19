Истребители Дании участвовали в атаке на Дейр-эз-Зор

Два истребителя F-16 ВВС Дании приняли участие в нанесении авиаудара по позициям сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор, сообщает пресс-служба ВС страны. «Два датских F-16 были задействованы в этих атаках вместе с самолетами других стран. Удары были немедленно прекращены после того, как русские сообщили о поражении позиций сирийских военных», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что намерены содействовать расследованию международной коалиции. Датские военные также заявили, что, если ошибочность удара подтвердится, это вызовет сожаления.

В субботу представитель Минобороны России сообщил, что четыре самолета возглавляемой США коалиции нанесли удар по позициям сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли 62 сирийских военнослужащих, около 100 человек были ранены и возникла угроза наступления боевиков ИГИЛ (запрещено в России) на этот окруженный город.