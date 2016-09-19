На одном участке в Москве нашли около 60 бюллетеней, подписанных членами комиссии

В Москве на одном из избирательных участков при подсчете голосов обнаружили около 60 избирательных бюллетеней, подписанных членами комиссии. Как передает агентство «Москва», это сообщил руководитель горизбиркома Валентин Горбунов. Речь идет об участке 1991 (Царицыно, Кантемировская улица). «Там, в помещении соседнем с подсчетом голосов обнаружили порядка 60 избирательных бюллетеней, подписанных членами комиссии. Вызвали правоохранительные органы, это все изъято, и ведутся следственные действия», - сказал чиновник.

В течение дня голосования Мосгоризбирком получил восемь обращений, сказал также Горбунов. «За весь период поступило 311 обращений, 187 - информационного обеспечения, в основном кандидаты жаловались друг на друга», - цитирует «Москва».