Фракция «Единой России» в Думе серьезно обновится – Неверов

Фракция «Единой России» в Госдуме обновится практически на 75% по сравнению с прошлым созывом, заявил секретарь генсовета партии Сергей Неверов.

По его мнению, результат "Единой России" на выборах обусловлен тем, что "в течение последнего времени, в период того давления, которое оказывается на нашу страну, на нашего лидера страны, произошло очень серьезное сплочение гражданского общества".

«Тот результат, который сегодня мы получили, мы получили благодаря поддержке наших граждан, за что мы еще раз их благодарим. Этот результат складывается, конечно, в первую очередь от поддержки курса нашего президента и, конечно, участия одномандатников по "новой-старой" системе, которая была применена на выборах этого созыва», - заявил Неверов.

По итогам подсчета 93,1% протоколов «Единая Россия» получает 140 мест в Госдуме по партийным спискам и 203 места в одномандатных округах, сообщили в ЦИК.

Неверов заявил, что, получив конституционное большинство в VII созыве Госдумы, «Единая Россия» сосредоточится на выполнении наказов избирателей, полученных в ходе избирательной кампании.