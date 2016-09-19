Прокурор попросил суд отправить Носика на два года в колонию

В Пресненском суде прокурор попросил для создателя «Ленты.ру» Антона Носика два года колонии, сообщает РАПСИ. Блогер обвиняется в экстремизме после публикации осенью прошлого года в «Живом журнале» текста с заголовком «Стереть Сирию с лица земли».

Носик свою вину не признает. Он настаивает, что высказал в том тексте свое мнение. Ранее он говорил, что его пост можно считать выражением поддержки только начавшейся операции ВКС России в Сирии. Как передает ТАСС, он считает, что его оштрафуют на 180 000 руб.

Блогер находится под подпиской о невыезде. Вызвавший претензии следствия текст он удалить отказался.

Вывод о наличии в этой статье признаков экстремизма был сделан по результатам третьей по счету лингвистической экспертизы, проведенной Волгоградской лабораторией. В тексте были обнаружены «лингвистические признаки возбуждения вражды по отношению к сирийцам, выделяемым по национально-территориальному признаку».

Носик - известный деятель рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Он был редактором крупных новостных интернет-изданий, менеджером «Рамблера» и службы блогов компании SUP, которая владеет блогосервисом LiveJournal («Живой журнал»).