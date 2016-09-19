«Парнас» не считает состоявшиеся выборы легитимными

Лидер «Парнаса» Михаил Касьянов заявил, что партия не считает состоявшиеся накануне выборы легитимными.

«Говоря о том, что выборы не были свободными, не были честными, результаты не были достоверными, вывод один - выборы не были легитимными, сформированная по их результатам Государственная дума не будет являться легитимным органом власти», - сказал Касьянов.

По его словам, за день голосования партия получила информацию о фальсификациях, вбросах, а также случаях вычеркивания партии из списков. Касьянов считает, что после выборов «шансы на конституционное мирное изменение власти резко упали».

После обработки 90% протоколов по федеральному округу «Парнас» набирает 0,7%.