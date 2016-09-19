Песков назвал итоги выборов в Госдуму вотумом доверия Путину

«В очередной раз Путин получил такой внушительный вотум доверия от народа страны», - прокомментировал результаты думских выборов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не смог сказать, повлияют ли итоги голосования на решение Путина выдвигаться на новый президентский срок на выборах 2018 г. По итогам обработки 93% протоколов ЦИК сообщил, что «Единая Россия» набирает 54,28% голосов. КПРФ с 13,45% обгоняет ЛДПР, у которой 13,24%. «Справедливая Россия» набрала 6,17%. Явка составила 47,81%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, что это «явка как явка». В интервью Bloomberg Путин ранее говорил, что его планы на 2018 г. зависят в том числе и от результатов парламентских выборов.

По оценке чиновника, явку на выборах нельзя назвать низкой: «Мы знаем, что в подавляющем большинстве европейских стран она ниже», и значительно. Явка отражает пропорцию активных участников избирательного процесса. Приветствовалась бы более высокая явка, согласился Песков, но призвал не умалять объявленных цифр. «Да, в крупных городах она чуть ниже, чем общероссийская статистика, но это никак не влияет на сами результаты и их убедительность», - добавил он.

Комментируя сообщения о возможных нарушениях, Песков сказал, что в Кремле верят обещаниям Памфиловой, что будут предприняты необходимые действия по поступающим сигналам. Он напомнил, что существует процедура обжалования результатов подсчета голосов в ЦИК.

Разницу между результатами соцопросов Фонда «Общественное мнение», ВЦИОМа и реальными результатами «Единой России», которые оказались выше прогнозов, Песков прокомментировал так: ЦИК дает реальные цифры а ФОМ и ВЦИОМ - предположения, которые даются на основе неких алгоритмов подсчетов, которые не могут считаться объективными показателями.