Великобритания признала свое участие в авиаударах по сирийской армии

Королевские военно-воздушные силы Великобритании принимали участие в авиаударах международной антитеррористической коалиции в Сирии, в результате которых погибли сирийские военные, сообщает AP со ссылкой на заявление министерства обороны Великобритании. Лондон заявил, что принимает участие в расследовании инцидента. Ранее Австралия и Дания признали свое участие в авиаударах.

В субботу представитель Минобороны России сообщил, что четыре самолета возглавляемой США коалиции нанесли удар по позициям сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли 62 сирийских военнослужащих, около 100 человек были ранены и возникла угроза наступления боевиков ИГИЛ (запрещено в России) на этот окруженный город.