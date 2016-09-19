США и оппозиция не выполнили ни одного из обязательств – Минобороны России

США и поддерживаемая ими сирийская оппозиция не выполнили ни одного из обязательств, принятых в рамках соглашения в Женеве, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской. «Главное, не произошло разделения умеренной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры". Более того, мы наблюдаем не разъединение, а слияние отрядов умеренной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры" и подготовку их к совместным наступательным действиям», – сказал Рудской.

Представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарным вопросам в Женеве Александр Зорин в свою очередь сообщил, что российские специалисты с 12 сентября передали американским коллегам 16 запросов на предоставление информации. «Приходится констатировать крайне низкую активность американских коллег по реагированию на наши обоснованные озабоченности», – заявил Зорин.