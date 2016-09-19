Пять партий проходят в парламент Московской области

По предварительным данным, на выборах в Московскую областную думу 5%-ный барьер, необходимый для распределения мандатов, преодолели пять партий. «Выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу: лидирует "Единая Россия", московское областное региональное отделение партии, процент от числа избирателей, принявших участие в голосовании, - 42,73%», - сказала в понедельник председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

На втором месте, по предварительным данным, - КПРФ (16,18%), на третьем - ЛДПР (14,6%). «Следующая партия (что может подтвердить, что выборы в Московской области были конкурентными) - "Партия пенсионеров": 5,1% в Московской области. И московское областное отделение партии "Справедливая Россия" - 5,07%. Пять мандатов», - добавила Коновалова.

Она отметила, что обработано 85% бюллетеней.