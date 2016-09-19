Сенаторы внесли в Госдуму поправки к закону о «дальневосточном гектаре»

Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму поправки к закону о «дальневосточном гектаре». Они уточняют порядок определения территорий, в границах которых не могут располагаться предоставляемые гражданам участки на Дальнем Востоке. Текст законопроекта опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента, передает «Интерфакс».

Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 г. Он предполагает предоставление гражданам, в том числе для ведения бизнеса, более 145 млн га земли на Дальнем Востоке. Закон подразумевает возможность однократного бесплатного получения гражданами России в пользование сроком на пять лет участка площадью до 1 га. С 1 октября направить заявки на получение земли смогут жители девяти регионов Дальнего Востока в своем крае или области, с 1 февраля 2017 г. сделать это сможет любой гражданин России, напоминает ТАСС.