Известный противник «Евромайдана» расстрелян в Подмосковье

Возбуждено дело об убийстве по факту стрельбы в ресторане в Одинцовском районе Подмосковья, сообщила «Интерфаксу» в понедельник официальный представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий.

«19 сентября вечером в одном из ресторанов Одинцовского района неизвестный выстрелил предположительно из пистолета в двух сидящих за столом посетителей, после чего скрылся. Один из пострадавших скончался на месте, второй госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», - сказала Врадий.

В пресс-службе подмосковного главка МВД «Интерфаксу» подтвердили факт происшествия.

«В настоящий момент проводится опрос свидетелей происшествия для установления всех обстоятельств случившегося», - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что жертвой перестрелки в ресторане в элитном поселке Горки-2 в Подмосковье оказался глава украинской общественной организации «Оплот», известный противник «Евромайдана» Евгений Жилин. «Сегодня вечером в ресторане "Ветерок", расположенном в поселке "Горки-2" на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье, неизвестный преступник произвел несколько выстрелов из пистолета в двух посетителей, после чего скрылся», - сказал собеседник агентства. В результате, по его словам, от полученных ран скончался 40-летний гражданин Украины, член украинского движения «Оплот» Евгений Жилин.

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Его спутник Андрей Козырев был доставлен в ближайшую больницу.

По предварительным данным источника, убийца поджидал своих жертв за столиком в ресторане и открыл огонь, как только те зашли в заведение. После убийства он уехал на поджидавшем его возле ресторана автомобиле с водителем, сказал собеседник агентства.

В августе 2015 г. пресс-центр Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области сообщил о задержании в Харьковской области членов диверсионной группы, которая координировалась и финансировалась Жилиным. По утверждению украинской спецслужбы, группа была создана в апреле 2015 г. одним из руководителей министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с псевдонимом «Танк», а впоследствии передана на связь Жилину. В ее состав якобы входили трое ранее судимых харьковчан, которые готовили теракты и собирали разведывательную информацию о подразделениях, участвующих в спецоперации в Донбассе. По версии украинской спецслужбы, члены группы регулярно выезжали в Белгород (Россия), где отчитывались Жилину, который перечислял деньги на их банковские счета.

Жилин - бывший сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Харьковской области, был объявлен в розыск украинскими властями.