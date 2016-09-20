Правительство выделило дополнительно 618 млн руб на лекарства для детей-инвалидов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительных средств для обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, сообщает сайт правительства.

Согласно сообщению, во II квартале в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение этого вида государственной социальной помощи, было дополнительно включено 116 485 человек, и общая численность граждан составила 3 676 747 человек.

«В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 618 млн руб. (до 32,714 млрд руб.), - сообщают в правительстве.