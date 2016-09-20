Президент Киргизии взял отпуск из-за проблем с сердцем

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный рабочий отпуск для проведения медицинского обследования из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба киргизского лидера. По данным администрации президента, отпуск может продлиться до 1 октября.

Ранее стало известно, что Атамбаев из-за проблем с сердцем не примет участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В связи с недомоганием президент пройдет медицинское обследование и некоторое время будет находиться под наблюдением врачей, а делегацию Киргизии на ГА ООН возглавит министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.