Сорос инвестирует $500 млн с целью преодолеть последствия миграционного кризиса

Джордж Сорос пообещал инвестировать до $500 млн с целью преодолеть проблемы, порожденные вынужденной миграцией в мире.

В понедельник в Нью-Йорке начался саммит ООН по проблемам мигрантов и беженцев. Администрация президента США также собрала бизнес-лидеров, призвав их предпринять конкретные шаги для преодоления миграционного кризиса. «Наша цель – подключить частный сектор к достижению общественного блага, – заявил Сорос. – Мы будем инвестировать в стартапы, уже работающие компании, инициативы, имеющие социальное воздействие, а также в бизнес, начатый самими мигрантами и беженцами. Мы рассчитываем, что эти инвестиции будут успешными. Но главной целью будет создание продуктов и услуг, которые по-настоящему помогают как мигрантам, так и принимающим их сообществам».

По данным ООН, количество международных мигрантов в мире выросло со 173 млн в 2000 г. до 244 млн в 2015 г. (из них почти 20 млн – беженцы). Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в этом году призвал заключить глобальный договор об общей ответственности за прием беженцев и мигрантов.

Частный сектор располагает уникальными возможностями для развития инфраструктуры, которая помогла бы обеспечить беженцам доступ к финансовым и юридическим услугам, расширить их возможности в области образования и занятости, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, приветствуя инициативу Сороса.

Заниматься инвестициями будут некоммерческие организации Сороса, а прибыль пойдет на финансирование программ, в том числе для мигрантов и беженцев, в его фондах «Открытое общество», говорится в заявлении миллиардера. В этой деятельности он будет сотрудничать с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международным комитетом спасения.