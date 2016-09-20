Россия и Индия могут договориться об отмене виз для туристов

Россия собирается обсудить с Индией возможность групповых безвизовых туристических поездок, заявил во вторник руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

«Индия представляется очень перспективным источником въездного туристического потока для России. Последние годы туристский рынок в этой стране, как и в других государствах Азии, растет ускоренными темпами и уже составляет порядка 20 млн человек в год. Наша задача состоит в том, чтобы привлечь путешественников из Индии в Россию и добиться не меньшей популярности среди индийских туристов, чем Великобритания или Франция», - отметил он.

Представители отрасли двух стран обсудят возможности увеличения турпотока из Индии в Россию 23 сентября.