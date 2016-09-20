ПАРНАС победил на выборах в кубанской станице из-за ошибки избиркома

ПАРНАС победил на выборах в Госдуму по единому федеральному округу на одном из сельских избирательных участков в Краснодарском крае из-за ошибки избирательной комиссии, сообщил председатель краевой избирательной комиссии Алексей Черненко.

Ранее Александр Сафронов, входящий в региональную группу ПАРНАСа, снял свою кандидатуру с выборов, в связи с чем незадолго до голосования его фамилию решили вычеркнуть из избирательных бюллетеней.

«Это вопрос профессионализма членов участковой избирательной комиссии. Кто-то, вычеркивая из бюллетеня фамилию кандидата, сложившего полномочия, заступил на квадрат для голосования, что само по себе уже является отметкой. Такие факты имели место, и на одном из участков, где это произошло, победил ПАРНАС», - сказал Черненко.

Инцидент был зафиксирован на участке № 2756 в станице Родниковская Курганинского района Кубани. В итоге бюллетени с двумя отметками (случайной и отметкой избирателя) были признаны недействительными, а по результатам обработки оставшихся бюллетеней победителем стал ПАРНАС. По словам Черненко, на общие итоги голосования данный случай никак не повлиял, однако по данному конкретному случаю проводится проверка.

По данным краевого избиркома, на выборах в Госдуму по единому федеральному округу на Кубани за ПАРНАС проголосовали 0,54% избирателей.