Лавров встретится с генсекретарем НАТО и руководителем МККК 21 сентября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров собирается 21 сентября встретиться «на полях» Генассамблеи ООН с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, передает ТАСС.

«Завтра планируется проведение таких встреч», - заявили в российской делегации.

13 сентября в Нью-Йорке открылась 71-я сессия ГА ООН. Лавров возглавляет российскую делегацию. 23 сентября он выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи.